Aigro jaoks oli nädalavahetus vastuoluline. Laupäeval oli ta pääsemas teise vooru ehk punktidele, kuid seejärel leidsid kohtunikud, et tema hüppekombe ei vasta reeglitele. Samas ei olnud Aigro rahul ka oma võistlussooritusega. Pühapäevaks said tehtud olulised muudatused, mis tõid ka edu.