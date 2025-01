VIDEO | Aigro norralasest treener: raske perioodi järel oli hea näha häid hüppeid

„Tänane päev oli tema jaoks väga positiivne. Raske perioodi järel on hea näha, et ta suutis näidata häid hüppeid,“ tõdes Norra koondise abitreener ja Aigro isiklik juhendaja Thomas Lobben .

Aigro teenis nelja hüppemäe turnee kahel esimesel etapil vastavalt 21. ja 23. koha ning seejärel on asjad läinud tema jaoks veidike kehvemini. Tänasele eelnenud neljast viimasest jõuproovist oli ta punkte teeninud ainult Zakopanes, kus ta oli 28.

„Ta (Aigro) teeb pidevalt head tööd. Kui ta ei ole tulemustega rahul, siis ta teeb edasi konstruktiivset tööd, et järgmiseid hüppeid paremini teha,“ kiitis juhendaja.

Laupäevase diskvalifitseerimise kohta tõdes Lobben, et olukord oli üllatuslik nii tema kui ka Aigro jaoks. „Oli uus mõõtmise meetod. Olime natuke üllatunud, kuidas seda mõõtu võeti. See on aga osa mängust,“ tunnistas ta.