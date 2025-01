VIDEO | Aigro: tänased hüpped pakkusid suurt rahulolu, eile juhtunut on tavainimesele raske seletada

Päev varem võeti Aigro hüppekombede kontrollis aga maha. Aigro hüppas laupäeval avavoorus 201,5 meetrit ja sai selle eest 185,3 punkti. Tolle hüppega kindlustas eestlane endale koha teises voorus, kuid seda kõigest viieks minutiks. Nimelt saabus mõne hetke pärast FIS-i poolt teadaanne, et eestlane on ebasobiva kombinesooni tõttu diskvalifitseeritud. Kui Aigrot poleks diskvalifitseeritud, pääsenuks ta teise vooru paremuselt 28. mehena.

„Eilseid päevi hooaja keskel üle ühe ei tahaks saada,“ tõdes Aigro ning kirjeldas veidi ka laupäeval juhtunut. „Tavainimesele on seda raske seletada. Lühidalt öeldes võeti uus mõõt, mida varem ei ole mõõdetud. See osutus natuke valeks. See tekitas ka teistes küsimusi, kas on tekkinud uued reeglid. Täna käisin kontrollis ja kõik oli korras.“