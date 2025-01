DELFI VIDEO | Margus Pahv: nagu halb unenägu. Mängid-mängid, tuled järgi ja lõpuks oled ikka kaotanud

Keila Coolbet on viimasel ajal hädas olnud mitmete traumadega ning see on jätnud nii trennidele kui ka mängudele oma jälje. „Praegu on raske. Meie meeskond on väga õhuke. Trennis ei saa viis-viie vastu mängida. Jama värk,“ tõdes Pahv.