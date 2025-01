Tottenhami hädad jätkuvad: Premier League’is on seitsme kohtumisega teenitud üks punkt

Londoni suurklubi Tottenham on viimasel ajal näidanud kohutavat vormi ning Premier League’is on seitsme kohtumisega teenitud kõigest üks punkt. Selle aja jooksul on kaotatud Liverpoolile, Nottingham Forestile, Newcastle Unitedile, Londoni Arsenalile, Evertonile ja nüüd Leicester City’le. Sinna vahele mahub 29. detsembril Wolverhampton Wanderersiga tehtud 2:2 viik.