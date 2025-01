Elisabeth Pihela hooaja avavõistlus ebaõnnestus. Treener Šadeiko: tal oli suur tahtmine näidata, milleks ta võimeline on

20-aastane Pihela, kelle isiklik rekord on 1.92, seadis Lasnamäe spordihallis algkõrguseks 1.77. Sellest ta kolmel katsel aga üle ei saanud. Nii pälvis võidu Marite Ennuste tulemusega 1.71.

„Midagi suurt ei juhtunud, aga uus hoojooks, ta ilmselt natukene närveeris ning jalg läks pehmeks,“ rääkis võistluse järel Pihela treener Grit Šadeiko. „Tal oli hirmus suur tahtmine näidata, milleks ta võimeline on.“

Šadeiko sõnas, et tänast võib pidada tööõnnetuseks. „Kindlasti ei ole meil trennis 1.77-ga probleeme olnud. (Tänane) on natuke isegi üllatav tema puhul, aga nii läks. Hoojooksust oli näha, et rütm oli ilus, aga ta ei suutnud pinget ära kannatada ja kippus kiirustama,“ analüüsis treener.

Pihela on uuesti võistlustules järgmisel nädalal Soomes. „Trennid on sujunud kenasti ja näitajad on olnud väga normaalsed,“ sõnas Šadeiko. „Tänane on väike õppetund talle endale ka. Mis seal ikka, läheme edasi.“

Sisehooaja esimene suurem tiitlivõistlus on 6. - 9. märtsini Hollandis Apeldoornis toimuv sise EM. Kõrgushüppes pääseb starti 18 sportlast, EM-i norm on 1.96. Kes EM-i normi ei täida (normiületajaid on praegu viis), võib peale saada läbi edetabeli. Pihela on viimase seisuga vastavas tabelis 20. „Loodame, et ta ikka EM-ile saab,“ lisas treener.

