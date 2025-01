VIDEO | Yakovlev lõi Kreekas esimese värava ning Panionis alistas tabeliliidri

Yakovlev avas kohtumise skoori matši 23. minutil. See oli talle Panionise särgis esimeseks väravaks. 88. minutil vormistas lõppseisu Felipe Felicio, kes on sarnaselt Yakovlevile kuulus eelnevalt FCI Levadia ridadesse. Felicio on Kreeka esiliigas pidanud nüüdseks 15 kohtumist ning see oli talle esimeseks väravaks.