Ogier sõitis Monte Carlos ilmselt viimast korda: mullu meie seast lahkunud onu aitas mul sel korral võita

Ogier oli parim ralli kokkuvõttes ning ka punktikatsel. Lisaks teenis ta kolmanda koha punktid ka pühapäeva arvestuses.

„Ma ei tea, kas see oli minu viimane (Monte Carlo ralli). Võib olla on nüüd õige aeg punkt panna,“ sõnas Ogier ralli järel DirtFishi vahendusel, et see võis siiski olla tema viimane sõit legendaarsel rallil.

Ogier oli triumfi järel vägagi emotsionaalne ning pühendas võidu mullu surnud onule. Ogier jõudis omal ajal autospordi juurde just tänu onule. „Arvan, et sel nädalal oli õnnetäht koos minuga,“ tõdes Ogier. „See pidi olema minu onu. Kaotasin ta aasta aega tagasi. Olen kindel, et just tema aitas mind sel korral. See võit on talle.“

Kaheksakordne maailmameister Ogier on lubanud, et tänavu teeb ta MM-sarjas kaasa ainult valitud etappidel. Monte Carlos teenis ta maksimaalsest 35 punktist 33 ehk praegu on ta MM-sarja üldliider.

MM-sarja üldseis Monte Carlo ralli järel:

1. Sebastien Ogier (Toyota) 33 punkti

2. Elfyn Evans (Toyota) 26

3. Adrien Fourmaux (Hyundai) 20

4. Kalle Rovanperä (Toyota) 18

5. Ott Tänak (Hyundai) 11

6. Thierry Neuville (Hyundai) 9

