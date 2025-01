Jannik Sinner kaitses Australian Openil tiitlivõitu

Viimaseks jäänud kolmandas setis murdis esireket Zverevi pallingu kuuendas geimis, asus 4:2 juhtima ega andnudki enam edu käest. Finaal kestis kaks tundi ja 45 minutit.

„See on imeline tunne!“ oli Sinneri esimene lause oma võidukõnes.

„Selle trofee kõrval seista on nõme seista,“ ütles Zverev teise koha auhinda vastu võttes. „Lootsin olla konkurentsivõimelisem, kuid Jannik oli lihtsalt liiga hea - nii lihtne see ongi.“

Kui Sinner realiseeris kümnest murdepallist kaks, siis Zverev ei suutnud ühtegi murdevõimalust saada. Itaallasest sai sellega alles neljas mängija viimase 35 aasta jooksul, kes pole Grand Slami finaalis vastasele ühtegi murdepalli andnud. Varem on sama suutnud vaid ameeriklane Pete Sampras (Wimbledon 1995), šveitslane Roger Federer (Wimbledon 2003) ja hispaanlane Rafael Nadal (US Open 2017).

23-aastane Sinner teenis karjääri kolmanda suure slämmi turniirivõidu. Lisaks kahele Austraalia lahtiste võidule on itaallasel ette näidata ka mullune US Openi tiitlivõit.

27-aastase Zverevi jaoks oli tegemist kolmanda suure slämmi finaaliga ning ta on kõik need kaotanud. Sakslase varasemad allajäämised pärinevad 2020. aasta US Openi ja 2024. aasta French Openi finaalist.