Jannik Sinner kaitses Australian Openil tiitlivõitu

Viimaseks jäänud kolmandas setis murdis esireket Zverevi pallingu kuuendas geimis, asus 4:2 juhtima ega andnudki enam edu käest. Finaal kestis kaks tundi ja 45 minutit.

„See on imeline tunne!“ ütles 23-aastase Sinner oma võidukõnes. „See on minu jaoks uskumatu turniir, ma loodan, et suudan seda jätkata.“