Raskelt kukkunud mäesuusataja viidi kunstlikku koomasse

„Meie kõigi mõtted on hetkel Terezaga. Soovime talle kiiret paranemist ja palju jõudu,“ teatas Tšehhi suusaliit sotsiaalmeedias.

Alaliidu pressiesindaja Tomáš Haisl ütles ajakirjandusele, et treeningul õnnetult kukkunud Nova on tipparstide pideva järelevalve all ja talle tehakse täiendavaid uuringuid, kirjutab 7news.com.