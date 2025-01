Viimane rallipäev Monte Carlos algas Neuville’ile 10 000-eurose trahviga

Neuville sõitis eile 6. katsel rajalt välja ja lõhkus vasakut tagumist ratast. Täna kell 00.05 avaldatud kohtunike protokollis on välja toodud, et katkise rattaga saabus ta katse finišisse kell 12.11. Viis minutit hiljem avastati, et ta sõidab sama kinni kiilunud rattaga edasi. Kell 12.18 võttis FIA tehniline delegaat Hyundai tiimiga sel teemal ühendust ning kell 12.20 jäi Neuville seisma ja parandas vea. Kella 12.32-ks sai ekipaaž kõik rattad jälle roteeruma.

Kohtunike vaibal kaitses Neuville end väitega, et ei teadnud, et autoratas ei käi ringi. Kaardilugeja Martijn Wydaeghe ütles, et kuna nende katse ajakaotus polnud kuigi suur, ei uskunud nad, et ka autoga midagi hullu lahti võiks olla.