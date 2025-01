BLOGI | Kylian Mbappe 3, Real Valladolid 0. Karl Jakob Heina koduklubi sai järjekordse kaotuse ja jätkab viimasel kohal

Avapoolaja esimeses pooles olid omad võimalused ka Real Valladolidil, aga mäng kulges siiski Madridist tulnud külaliste taktikepi all. 30. minutil viis Kylian Mbappe pealinnaklubi 1:0 juhtima. Esimesest tabamusest alates oli mäng täielikult Reali kontrolli all.

Järjekordse võidu noppinud Madridi Real kasvatas eduseisu linnarivaali Atletico ees neljale punktile. Realil on koos 49 silma, täna Villarealiga 1:1 viiki leppinud Atleticol on 45 silma. Nelja võidu ja kolme viigi kõrvale 14 kaotuse saanud Heina koduklubi jätkab tabelis 15 punktiga viimasel kohal. Nad on ühe punktiga maas Valenciast, kes pühapäeval madistab võõrsil Barcelonaga.