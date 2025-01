Suurepärases hoos Robert Rooba pikendas koduklubiga lepingut ja aitas võistkonna võiduni

„Mul on väga hea meel ja olen tänulik, et saan järgmisel hooajal edasi mängida KooKoo eest,“ sõnas Rooba klubi pressiteate vahendusel. „Nüüd, mil olen karjääris uue lehekülje pööranud ja naasnud oma mängutasemele, tahan aidata ka KooKool võistkonnana jõuda uuele tasemele.“

„Rooba on hooaja jooksul stabiilselt vormi parandanud ning see on novembrist alates ka suurepäraselt välja tulnud,“ lisas klubi spordidirektor Jarno Kultanen. „Tema iseloom ja liidriomadused on meie tiimile suurepärane täiendus.“