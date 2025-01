Vägeva pärastlõunaga poodiumimängu tõusnud Ott Tänak: leidsin lõpuks autos hea tunde

Pärastlõunal kõik kolm kiiruskatset võitnud Tänak möödus Kalle Rovanperäst (Toyota) ning jättis soomlase kindlalt selja taha. Eestlane on päeva lõpuks neljas, aga ees on tiimikaaslane Adrien Fourmaux vaid 2,5 ja Elfyn Evans (Toyota) 6,8 sekundi kaugusel. Liidrile Sebastien Ogier’le kaotab Tänak 27,1 sekundit.

Tänak tunnistas õhtul rallipargis, et pärastlõuna oli väga positiivne. „Lõpuks leidsin hea tunde autos, sain heasse rütmi ja end ka nautida. Kahjuks on olnud minu nõrk koht see, et kui auto ei toimi, siis ma ei suuda head aega sõita,“ rääkis Hyundai sõitja. „Nüüd saime aga masina toimima.“