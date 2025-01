M-Spordi pealik tunnustas esimese katsevõidu võtnud Munsterit: uus eesmärk on käes, aga peame olema ettevaatlikud

M-Spordi pealik Richard Millener oli hoolealuse uue verstapostiga mõistagi rahul ning loodab, et Munster näitab stabiilset arengut ka edaspidi. „Rallisõitja karjäär algab väikeste eesmärkidega, mis aja jooksul kasvavad,“ sõnas ta Rallit.f-ile. „Esimene eesmärk on katse lõpuni sõita. Siis on stabiilselt esiviisikusse jõudmine ning sealt edasi saab juba katsevõite püüda.“

„Nüüd on tal esimene käes ja järgmine eesmärk on seda korrata. Kui ta juba viis-kuus katset võidaks, saab ta poodiumit sihtida,“ jätkas inglane. „Nägime eelmisel aastal midagi sarnast Adrien Fourmaux ’ga. Kui ta esimese poodiumi kätte sai, muutus ta rahulikumaks, sest teadis, et on selleks võimeline. Pärast seda võttis ta neli poodiumit veel.“

„Suurepärane on näha, et Munster sõidab stabiilselt teiste tempos, aga peame olema ettevaatlikud. Me ei taha, et ta liiga kiiresti liiga palju edasi liiguks, sest ootusi ei saa alati täita,“ manitses M-Spordi boss, lisades, et eesmärk on stabiilne areng. „Me ei taha, et ta liiga kiiresti sõidaks, sest vigu on lihtne teha. Sellisel juhul kannatab enesekindlus ja areng pöördub.“