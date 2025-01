DELFI VIDEO MONTE CARLOST | Tänak päeva teisest katsest: väga ohtlik tee, mis võib vabalt Wikipediasse saada

Kuid päeva teisel kiiruskatsel võttis Tänak kindla esikoha. „Teine oli üldiselt palju siledam tee, kus oli ühtlast sodi, aga ei midagi mudast. Kolmas on mixed, polnud mudane, aga olid jääkohad. Üldiselt tundub, et kui on ühtlasem lugu, siis on lihtsam pihta saada, aga kui on üllatustega ja mudasem, siis seal on pigem keeruline,“ selgitas Hyundai sõidumees.