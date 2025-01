Pisarates Keys võitis karjääri esimese suure slämmi tiitli, Sabalenka lõi käepigistuse järel reketi sodiks

Sabalenka lõi vihast reketi sodiks

Käepigistuse järel said emotsioonid mõlemast mängijast võitu. Kui karjääri teises suure slämmi finaalis täistabamuseni jõudnud Keys oli võidujoovastusest pisarates, siis kolmandat järjesikust Austraalia lahtiste tiitlit jahtinud Sabalenka läks pingi juurde, tagus enda reketi sodiks ja varjas pea rätiku alla. Ka tema oli pisarates.

„Sa võitlesid uskumatult, et see turniir võita ja mängisid suurepärast tennist. Õnnitlused sulle ja su tiimile, sa väärisid seda tiitlit. Naudi seda võitu. Luban, et tulen tagasi tugevamana ja annan endast järgmisel aastal parima,“ sõnas Sabalenka auhinnatseremoonial.