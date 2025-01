Eesti U19 saalijalgpallikoondis teenis pääsme EMi põhiturniirile

Koondise peatreener Dmitri Skiperski sõnul valmistab ajalooline tulemus suurimat heameelt. „Koondis pole varem põhiturniirile kvalifitseerunud ning saalijalgpallile oli seda tulemust väga vaja. Me ei mõelnud enne mängu tulemusele, läksime oma mängu mängima ja võitlema. Eile nägime, et Põhja-Makedoonia mängijad pole kuigi füüsilised – teadsime, et oleme neist füüsiliselt paremad, üritasime ja pressisime piisavalt. Tahtsime tempot kõrgel hoida ja kuna uskusime ja lõime palju võimalusi, siis ühel hetkel läksid pallid ka väravasse,“ rääkis peatreener.