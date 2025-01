BLOGI | Prantsusmaa näitas meeste teatesõidus võimu, hästi lasknud Eesti oli 13.

„Kuna eelmistel päevadel pole ma siin midagi teinud, olen vaid hirmujutte kuulnud, siis hoidsin end esimesel ringil tagasi. Kuid seejärel hakkas aina raskemaks minema. Ringi teine pool on siin mulle parem, kuna rahvast on ja see mulle meeldib. Kui ma soojendust tegin, siis märkasin, et Rene on teise tiiru järel kolmas. Korra hakkas isegi seest jahe,“ jagas Kehva ERR-ile omi muljeid.