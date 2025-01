Latvala avalikustas, et Katsuta võistleb Monte Carlos poolhaigena

Katsuta pole suutnud siiani hooaja avaetapil head kiirust näidata ja asub kuuendal kohal. Vaid kahel senisel kiiruskatsel on ta suutnud jõuda esiviisikusse.

„Aga ta on sitkelt sõitnud ja tahab võistluse läbi teha. Aga ütleme nii, et kindlasti ei suuda ta sellel võistlusel endast maksimumi anda,“ lisas tiimijuht.

Ralli üldseis on hetkel Toyota jaoks hea, sest meeskonnal on kaksikjuhtimine. Liider on Sebastien Ogier, kellele järgneb Elfyn Evans.