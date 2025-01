AMETLIK | Manchester City kapten kolis Itaaliasse

„Kohe alates hetkest, kui ma [Manchester City] uksest sisse astusin, tundsin end seal koduselt. Tänan kõiki meeskonnakaaslasi toredate mälestuste ja kogu edu eest, mida oleme koos jaganud. Olete sõbrad, aga ka perekond kogu eluks. Treener Pep Guardiolale aitäh, et uskusite minusse ja tegite nii palju tööd, et mind 2017. aastal siia tuua. Oleme koos tähistanud 17 karikavõitu ja teie juhendamine on aidanud kujundada minust mängija, kes ma täna olen. Ma jään teile igavesti tänulikuks,“ teatas Walker.