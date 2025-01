TÄNA DELFI TV-s | Heas hoos Pärnu Sadam võtab vastu Keila KK

Veerandfinaali kohta jahtiv Pärnu on hetkel 9 võidu ja 11 kaotusega kümnes. Viimati Keila Coolbeti alistanud Keila KK asub kahe võidu ja 16 kaotusega eelviimasel ehk 14. kohal.

Pärnu on oma uue peatreeneri Kristjan Evarti käe all saanud üles hea hoo. Viimasest kuuest mängust on pärnakad võitnud viis.