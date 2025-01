TÄNA DELFI TV-s | Võru Barrus võõrustab Jekabpilsi Lušit

„Kui me suudame oma mängu Jekabpilsi vastu sama agressiivse hoida nagu olime Tartu vastu, siis sellest võiks piisata, et nad kodus maha suruda. Tartule küll kaotasime, aga servil ja rünnakul tegime okei mängu ja blokis tegelikult ka, lihtsalt otsustavatel hetkedel ei osanud esimese ja teise lõpus asju enda kasuks kallutada. Iseenesest mängu oli meie poolt küll ja see tase tuleb nüüd järgmisesse edasi kanda ja otsustavatel momentidel asjad enda kasuks vortmistada. Treenerina nägin eelmises kohtumises seda, mida tahatsin näha,“ ütles Lüütsepp.

„Meie jaoks on see positiivne, et neil on enne Tartuga mäng ära ja näeme, mis koosseis seal on. Mingi ülevaate see peaks ikka andma, aga peame ka valmis olema, et võib-olla ilmub keegi neile veel järgmisel päeval juurde. Aga eelkõige läheme täiega peale, sest tegu on lähikonkurendiga ja tahame punktid kirja saada.“