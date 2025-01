DELFI MONTE CARLOS | Päevakommentaar: Fourmaux on sõidumees!

Tegelikult oli juba mullu näha, et Fourmaux pole suvaline jorss, kes istub Rally1 auto roolis tänu Prantsusmaa autoliidu rahakotile. Viis kolmandat kohta, ja seda M-Spordi Fordiga, mida liialt ei arendata ega testita, on märkimisväärne. Õnneks suutis Fourmaux end lõpuks Hyundai palgale murda, ent samavõrd tuleb kiita Korea rallitiimi, kes õige valiku tegi.

Mõistagi ei saa pooleteist Monte Carlo rallipäevaga põhjapanevaid järeldusi teha, ent kiirust ja kindlust Fourmaux’l on. Kes on Hyundai meestest parim? Eks ju. Kusjuures reede ennelõunaste katsete järel muigasid ajakirjanikud, et Hyundai mehhaanikud teevad prantslasele õlle välja, sest tema autolt tuleb hoolduses vaid piltlikult öeldes tolm maha pühkida. Thierry Neuville seevastu saabus katsetelt, ratas viltu all ja Ott Tänaku masinal puudus tagaosa.

Imestati, et kuidas õnnestus Fourmaux’l sedavõrd kiiresti Hyundaiga kohaneda, et võidab kiiruskatseid ja hoiab poodiumikohta. „Hea auto, õige rehvivalik... Ja ma pole teinud vigu. Paar hetke oli, aga ei midagi ohtlikku. Samas on see Monte Carlo, kus tõsine eksimus on kiire tulema. Ma ei mõtle sellele, et kui kiiresti kohanesin. Tähtis, et mul on enesekindlust ja võimalus areneda,“ vastas Fourmaux.

Samas on Fourmaux’l kogemust küllaga, ta kihutab Monte Carlo rallit juba seitsmendat korda. Ja kogemust on prantslasel ka poodiumile kerkida ning seal šampanjat pritsida. Pool võidukihutamisest on veel ees, näis, kas mees peab vastu.

Reedesel lõunapausil räägiti palju ka M-Spordi sõitjast Gregoire Munsterist, kes oli kahe hommikuse katse peale kiireim sõitja. Ainult et seda tänu oluliselt erinevale rehvivalikule, sest siis, kui tema startis, oli katsetel jää juba üsna sulanud. Aga tore ikka, Munsteril on, mida CV-sse märkida, ent päeva lõpuks loksusid asjad kahetsusväärselt paika ja ta langes mängust. Küll aga edestab ta Takamoto Katsutat, kes on olnud pettumus ja püsib tiimis vaid selle tõttu, et üks jaapanlane peab Toyotas olema.

Muide, ka Toyota pakkus Fourmaux’le lepingut, kuid võimalust kihutada vaid pooltel rallidel. Mõistagi ei võtnud prantslane säärast pakkumist vastu.

