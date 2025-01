Kõiv minestanud Susan Külma olukorrast: midagi sellist ei ole, miks me peaks tema startimist keelama

Eesti laskesuusaföderatsiooni spordidirektori Kauri Kõivu sõnul on Külmaga praeguseks kõik korras, kirjutab ERR Sport .

„Kõik protseduurid ja uuringud, mis tal siin tehti, kõik oli okei. Midagi sellist ei ole, miks me peaks teda startimast keelama,“ ütles alaliidu spordidirektor, kes usub, et Külm on homme ilmselt stardis.