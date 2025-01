Balti riigid tegid Ukraina eest annetuse UNESCO antidopingufondi. „Nende finantsvahendid lähevad praegu eluliselt olulisemateks kuludeks“

Jaanuari algul tänas Ukraina spordiministeerium Eestit ilusa žesti eest. „Teie algatus on võimas solidaarsuse sümbol, mis ei näita ainult meie ühiseid väärtusi spordis, vaid ka sügavat seost Ukraina rahvaga. See panus on tõelise sõpruse tunnistus ja tuletab meelde, et me ei ole oma võitluses vabaduse ja tuleviku eest üksi. Tänu sellele säilib Ukraina seotud maailma dopinguvastases liikumises ja näitab, et ka kõige ebasoodasamates tingimustes on antidopingu kogukond ühtne ja sihikindel,“ ütles Ukraina spordiminister Matvii Bidnõ Heidy Purgale adresseeritud kirjas.