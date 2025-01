VIDEOD | Neuville langes Monte Carlos suurest mängust, Tänak pääses napilt

Belglane jõudis finišisse, aga kaotust katse võitnud tiimikaaslasele Adrien Fourmaux’le kogunes 1.58,2. „Maksime selle eest, et selle rehviga polnud nii palju kogemust. Ühel hetkel kadus pidurdusel pidamine ja sõitsime kraavi,“ rääkis Neuville finišis antud intervjuus. Neuville langes üldarvestuses üheksandaks.

Mõned minutid hiljem sattus ärevasse olukorda ka Tänak. Eestlane vajus kiires kurvis masinaga kraavi, aga suutis selle teele tagasi pöörata. Finišis kaotas ta Fourmaux’le 21,2 sekundit. „Palju on (autost) puudu, aga võtame selle vastu. Hea on kohal olla!“ rääkis Tänak, kelle auto pakiruumi luuk oli kadunud.

Tänak on kuue katse järel üldarvestuses viies, kaotust liider Elfyn Evansile (Toyota) on 23,0 sekundit. Tema ees on Gregoire Munster (M-Sport) 0,5 ja seljataga Kalle Rovanperä (Toyota) 0,1 sekundi kaugusel.