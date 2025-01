Melbourne´i uus kuningas? Ehmatuse üle elanud Sinner murdis Austraalia lahtistel finaali

„Esimene sett oli väga raske, kuid ülioluline. Tundsin, et ta (Ben Shelton) ei servinud täna oma parimal tasemel, protsent oli kehv. Arvan, et me mõlemad tõrjusime täna paremini, kui servisime,“ rääkis Sinner väljakul antud võiduintervjuus. „Esimene sett on alati väga oluline. See annab eelseisvaks matšiks enesekindlust. Meil mõlemal olid avasetis pinged peal, nii et olen väga rahul sellega, kuidas ma täna olukorraga toime tulin.“