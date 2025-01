LAUPÄEVAL DELFI TV-s | Pokkeri Eesti meistrivõistlustel selgitatakse välja Rahvaturniiri võitja

Laupäeval Tallinnas, Chesterfield Poker Clubis toimuvasse finaalpäeva on jõudnud 44 mängijat, kokku osaleti Tallinnas ja Tartus ning Coolbeti ja Optibeti netipokkeritubades toimunud seitsmel avapäeval üle 400 korra.

Paljusid hobimängijaidki igal aastal meistrivõistlustel osalema meelitava Rahvaturniiri auhinnafond on sel korral üle 34 000 euro ning kõik finaalpäeva jõudnud mängijad on endale taganud juba rahalise auhinna. Kuna turniir mängitakse Mystery Bounty formaadis, siis on pool auhinnafondist jagatud vastasmängijate elimineerimise eest saadavate nii-öelda pearahade vahel, kus võidusumma 100 kuni 5000 eurot selgub loosi teel.