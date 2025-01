Sébastien Ogier kutsus pealtvaatajaid korrale: loodan, et see keelatakse ära

Sarnast vaatepilti sai näha ka tänavuse Monte Carlo ralli esimesel võistluspäeval, kus raja ääres seisnud inimesed pürotehnikaga teed täis tossutasid. See tähendab aga, et sõitjad näevad niigi keerulistel ja nõudlikel teedel vaevu aknast välja.

„Ma ei ole üldse ilutulestiku fänn,“ rääkis kaheksakordne maailmameister Sébastien Ogier (Toyota) DirtFishile. „Pealtvaatajad arvavad, et see on äge, aga palun lõpetage see. Me oleme udus ja ei näe mitte midagi!“

Ogier avaldas ühtlasi lootust, et edaspidi publikut pürotehnikaga raja äärde ei lubata. „Loodan, et see keelatakse ära,“ märkis prantslane.

Ogier’ga nõustus ka 2019. aasta maailmameister Ott Tänak (Hyundai). „Väga keeruline on teed näha ja aru saada, kus oled, aga tundub, et pealtvaatajad naudivad seda,“ kommenteeris eestlane.

Kahe kolleegiga oli sama meelt ka Ogier’ tiimikaaslane Takamoto Katsuta. „Tore, et inimesed on elevil, aga kohati on seda liiga palju. See näeb ilus välja, aga meie ei näe mitte midagi,“ kostis jaapanlane.

M-Sporti sõitja Gregoire Munster aga midagi pealtvaatajatele ette ei heitnud. „Nende autodega sellises atmosfääris sõita... millestki paremast on raske unistada,“ lausus Luksemburgi rallimees.

Monte Carlo ralli jätkub reedel esimese täispika päevaga. Delfi kajastab võistlust otseblogi vahendusel.

