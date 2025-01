Novak Djokovic Austraalia lahtiste õnnetust lõpust: valu läks aina hullemaks, kuid ma vähemalt üritasin

„Tegin kõik, mis oli minu võimuses, et olla vaatamata lihasrebestusele kohtumiseks valmis. Füsioterapeut, valuvaigistid ja reie teipimine aitasid mingis ulatuses, kuid avaseti lõpus hakkasin tundma aina rohkem valu. Valu oli liiga palju, et sellega tol hetkel toime tulla. Õnnetu lõpp, kuid ma üritasin,“ rääkis Djokovic poolfinaali järel toimunud pressikonverentsil.

„Võib-olla oleksin üritanud siis mängida mõne geimi rohkem, ehk pool setti, ehk terve setti. Ma ausalt ei tea. Valu, mida pidin kannatama, läks aina hullemaks. Teadsin, et isegi kui ma oleksin suutnud avaseti võita, oleks see olnud minu jaoks ülimalt suur katsumus järgmised setid taset hoida ja vastu pidada,“ jätkas serblane.

Djokovici kimbutas sarnane vigastus ka 2023. aasta Austraalia lahtistel, kus ta suutis lihasrebendile vaatamata turniiri võita. Serblane toonitas, et sel aastal ei suutnud ta vigastusega niivõrd hästi toime tulla. „Tänavu sain pärast veerandfinaali turniiri graafiku tõttu ühe päeva lisaks vabaks ehk mul polnud kaka päeva matši. Mõtlesin, et saan väljakule tulla rahuldavas seisus, kuid kahjuks polnud nii,“ tunnistas ta

„Ma ei tea. Oleme hetkel mõlemad pettunud ja pole sellest rääkinud. Loomulikult me arutame selle üle. Olen talle väga tänulik, et ta oli siin ja aitas mind. Praegu on halb aeg rääkida sellest, millised on järgmised sammud. Peame mõlemad maha jahtuma ja siis vestlema,“ vastas Djokovic.