Miks oli Rovanperä neljapäevane kiirus kahvatu? „Uued rehvid ei sobi minu sõidustiiliga“

Rovanperä ei osanud võistluspäeva järel öelda, miks kaotus kolme esimese katsega oli sedavõrd suur. Suurt numbrit ta sellest siiski ei teinud. „Sõita polnud keeruline, kuid katseajad olid halvad. Tundub, et see on Monte Carlo neljapäevane trend,“ viitas soomlane 2022. aastale, mil ta kaotas samuti avapäeval kalendriga, kuid sai ralli lõppedes neljanda koha.

Soomlane ei osanud vastata ka küsimusele, kas pikk paus asfaldirallidelt mõjutas tema kiirust. „Ma ei tea, kuidas sellele vastata. Usun, et sellel pole palju tähtsust,“ tunnistas ta ja lisas, et pole suutnud uute Hankooki rehvidega kohaneda.

„Mulle ei istu see, kuidas need rehvid toimivad. Eriti kuival asfaldil, kus ma pole varem nendega sõitnud. On selgelt näha, et uued rehvid ei sobi minu sõidustiiliga. Nüüd tuleb hakata kohanema,“ lisas Rovanperä.