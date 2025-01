Ott Tänak keerulisest avapäevast: üllatusi oli omajagu, mis pole kunagi nauditav

„Üllatusi oli omajagu, mis pole kunagi nauditav,“ jätkas Hyundai piloot, et lisades, et kolmas katse oli läbivalt muda täis. „Kohati tekkis jälle jääd ning seda oli keeruline tuvastada. Sellistel hetkedel olen üsna ettevaatlik, hea oli päev lõpuni tulla.“

Tänak, kes uut tiimikaaslast Adrien Fourmaux’d edestab kolme sekundiga, märkis, et ööpimedus suurt rolli ei mänginud. „Pole vahet, kas väljas on valge või pime, vaid asi on tingimustes, mis igas kurvis muutuvad. Sõitsime piiratud infoga, sest jäätumine toimus ilmselt peale eessõitjate läbimist. Me ei tahtnud riske võtta,“ rõhutas ta.