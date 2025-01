Baskonia sai Euroliigas ülivalusa kaotuse, Raieste rikkus oma hea õhtu 39 sekundi vältel saadud kolme veaga

Kolmandal veerandil hakkas kodumeeskond tasahilju vahe vähendama, aga tublisti kõneainet tekitab kolmanda veerandi keskel juhtunu. Panathinaikose pingi tagant hüüdis fänn midagi kohtunikule, aga too arvas, et hüüdjaks oli Ataman ja määras talle tehnilise.

Kuna pingil oli varasemast juba tehniline all, siis sellega türklane eemaldati mängust. „Siin kõrval see mees räuskas ja mina lähen välja? Tema peaks lahkuma!“ ei mahtunud otsus pähe peatreenerile, kes seejärel kasutas juhtunut võimalusena, et publikut ja meeskonda käima tõmmata.