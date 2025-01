Soome ärimees on nõutu: toetasin Bottast 20 miljoni euroga, aga ta ei ütle mulle teregi

Kõva panuse Bottase karjääri edenemisele andis ka Wihuri, kes aastate jooksul toetas võidusõitjat 20 miljoni euroga. Koostöö päädis 2019. aastal „Lõpetasime Bottase toetamise siis, kui ta sissetulekud ületasid miljoni euro piiri. Arvasime, et meil pole mõtet toetada meest, kelle tulud on sellised,“ meenutas Aarnio-Wihuri Ilta-Sanomate veergudel.

Wihurita pole Bottas Mercedesse pääsenud

Bottas kihutas vormelimaailma valitsenud Mercedese meeskonnas aastatel 2017 kuni 2021, sealjuures oli soomlase kõige kehvem lõppkoht viies. 2022. ja 2023 aastal esindas ta Alfa Romeo nime all osalenud tiimi, mis mullu sõitis taas Sauberina. Kuid 35-aastane Bottas eelmisel hooajal punkte ei teeninud ning tänavu on kogenud piloot Mercedese varusõitja.

Aarnio-Wihuri sõnul pole tal aimugi, miks Bottas temaga ei suhtle. „Ilmselt on asi tema iseloomus, sest kohtudes ta mulle tere ei ütle. Oleme maailma eri otstes kokku sattunud küll,“ jätkas 84-aastane ärimees, kelle sõnul olid sponsorluse ajal suhted head ning must kass nende vahelt siis läbi ei jooksnud.

Ettevõte suunas rahad mujale

Kuid kõik muutus peale rahatoe kadumist. „Miks peaksime toetama inimest, kes teenib niigi üle miljoni? Sellel pole mõtet ning suunasime raha mujale. See on täiesti normaalne. Meil on ka teiste võidusõitjate lepingus kirjas, et kui tema sissetulek kasvab mingi piirini, siis [Wihuri] lõpetab toetamise. Bottas teadis, et mingil hetkel pole tal meie abi enam vaja,“ selgitas ta.