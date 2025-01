USA ajakirjanik: Kriisa kaalub NCAA-s kuuenda hooaja tegemist. Kuidas see võimalik on ja mida tähendab arstlik redshirt?

24-aastasel Kriisal diagnoositi detsembri alguses parema jala viienda pöialuu murd, mida tuntakse ka Jonesi murruna. Esialgsete prognooside järgi pidi Kriisa eemal olema kolm kuni kuus nädalat, kuid nüüdseks on selge, et taastumisaeg on pikem. Tegemist ongi riukaliku vigastusega, mille puhul ei pruugi ennustused paika pidada.