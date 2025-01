Raskest seisust välja tulnud Keys alistas Austraalia lahtiste poolfinaalis maailma teise reketi

Keys möönis, et tema karjääris mängis suurt rolli tunamullune US Openi poolfinaalikaotus Sabalenkale, kus ta tegutses enda meelest ettevaatlikult. „Olen selle järel kõvasti enda kallal tööd teinud. Tolle kaotuse järel tundsin, et mängin tähtsatel hetkel liiga kindla peale ja see pole see, kuidas ma tegelikult tahaksin mängida,“ selgitas ta.