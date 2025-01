Meistrite liiga uue formaadi puhul tõdeti laialdaselt, et suurklubide jaoks saab see olema justkui jalutuskäik pargis, kuna 36-st tiimist pääsevad edasi play-off’i koguni 24. Reaalsuses on mitmed suurklubid olnud aga raskustes. Nii on Müncheni Bayern praegu 15., Madridi Real 16., Torino Juventus 17. ja PSG 22. kohal. Kõik nad on siiski praeguse seisuga edasi pääsemas. Esimesena on joone all ehk 25. positsioonil Manchester City. Hooaja eel oleks asjade selline käik tundunud täiesti mõeldamatu.