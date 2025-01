TÄNA OTSEBLOGI | Kas Tuuli Tomingas näitab Anterselvas parimate päevade kiirust? Mida suudavad teised eestlannad?

Lähtes on neli Eesti naist: Tuuli Tominga stardinumber on 27, Regina Ermitsal 29, Susan Külmal 65 ja Johanna Talihärmal 79. Viimati sõideti sprinti jaanuari alguses Oberhofis ja seal oli Ermits koondise parimana 17.

MK-sarja kaks esimest naist Franziska Preuss ja Lou Jeanmonnot lähevad rajale vastavalt 44. ja 50. sportlasena. Hooaja kokkuvõtte kolmas naine Elvira Öberg on küll stardiprotokollis numbri all 54, kuid tema osalemine on külmetushaiguse tõttu küsimärgi all.