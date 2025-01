Südamesõbranna purustanud Sabalenka marssis Austraalias finaali. „Luban sulle Paula, et me läheme šoppama“

„Mul on lihtsalt öeldes kananahk ihul. Olen nii enda kui meeskonna üle ülimalt uhke. See oleks suur privileeg, kui ma suudaksin oma nime nõnda ajalukku kirjutada. Alguses unistasin vähemalt ühe suure slämmi turniiri võitmisest ja nüüd on mul selline võimalus. See on uskumatu,“ rääkis Sabalenka väljakul antud võiduintervjuus.

Poolfinaali järel läks Sabalenka mõistagi enda head sõbrannat lohutama. Ta tõdes, et kuna Badosa on talle väga lähedane, oli ka tema vastu mängimine keeruline. „Mul on ülimalt hea meel näha teda kõrgeimal tasemel mängimas. Loodan väga, et ta on jätkuvalt mu sõbranna. Luban sulle Paula, et me läheme šoppama ja ostan sulle kõike, mida sa soovid.“