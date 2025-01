Ülimalt haruldane lumesadu lükkas NBA kohtumise edasi

Louisiana osariigi ilmatikuolud on viimastel päevadel ülimalt haruldased. Nimelt on New Orleansis maha sadanud ligemale 25 sentimeetrit lund, mis ületab linna senise lumesaju rekordi (6,8 sentimeetrit) pika puuga. Seejuures polnud New Orleansis viimasel kümnendil veel kordagi lund sadanud. New Orleansi tabanud miinuskraadid on samuti ülimalt haruldased, kuna linna tavaline jaanuarikuine keskmine temperatuur on 15 kraadi.