Eesti jalgpallikoondis katsub novembris rammu Küprosega

Küpros – Eesti maavõistlusmäng toimub võõrsil teisipäeval, 18. novembril. Mängu täpne algusaeg ja toimumiskoht on selgumisel. Viis päeva varem, 13. novembril peab Eesti koondis MM-valiksarjas viimase mängu, kui võõrsil kohtutakse Norraga.

Eesti ja Küpros on läbi ajaloo vastamisi läinud kümnel korral: neljas mängus on võidutsenud Küpros, kahes Eesti ning neli korda on lepitud viiki. Eesti alistas Küprose viimati 2017. aastal A. Le Coq Arenal peetud MM-valikmängus, kui 1:0 võidu toonud värava lõi 90. mänguminutil Mattias Käit.