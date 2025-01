Pärnu loots Rainer Vassiljev: oli ootuspärane, et meil Selveriga raskeks läheb

„Ütlen ausalt, oli natuke ootuspärane. Meil on praegu periood, kus me teeme natuke tugevamalt trenni, kui vahepeal oleme teinud. Teine asi on mängurütm - kui me esimesel poolaastal pidasime kaks mängu nädalas, siis nüüd meil pole väga pikalt sellist rütmi olnud. Hea mängurütm sobib meile paremini, sest mängudega on emotsionaalsust lihtsam üleval hoida. Aga see, et praegu on teistsugune faas, on osa hooajast ning sellega tuleb ka hakkama saada,“ sõnas Vassiljev.