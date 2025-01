Rootsi laskesuusatäht jagas fännidega murettekitavat uudist

Möödunud MK-etapil Ruhpoldingis ühisstardist sõidu võitnud Öberg jagas fännidega sotsiaalmeedias kurba sõnumit, et on endale külge korjanud külmetushaiguse. Kuna maailmameistrivõistlused Lenzerheides algavad juba kolme nädala pärast, ei pruugi Öberg suurvõistlust silmas pidades sel nädalalõpul Itaalias starti tulla.

„Näib, et Ameerika mägedel kulgev hooaeg jätkub, kuna ärkasin hommikul külmetuse varajaste sümptomitega,“ kirjutas Öberg. „Kuna ma ei soovi hooaja praeguses etapis oma tervisega riskida, on ebatõenäoline, et sel nädalal võistlen.“