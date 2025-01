„Nad olid uskumatult haavatavad.“ Pariisis hävinud Manchester City lükati kuristiku servale

Kolmapäeval saadud kaotuse järel on City jäänud Meistrite liigas vastasele alla kolmes järjestikuses võõrsilmängus, mis on Inglismaa klubi süngeim seeria pärast hooaega 2011/12. Viimases voorus Club Brügge vastu rahuldab neid vaid võit. Vastasel juhul tuleb Pep Guardiola meeskonnal 1/16-finaali pääsemisest suu puhtaks pühkida.

„See võib juhtuda,“ tunnistas Guardiola kohtumise järel toiminud pressikonverentsil. „Kui me ei võida, siis me ei vääri seda. Me pole teeninud piisavalt punkte ja peame sellega leppima. Viimane kohtumine Brügge vastu määrab kõik.“