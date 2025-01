MEISTRITE LIIGA | Manchester City vajus Pariisis laiali, täielikust katastroofist päästab vaid võit

PSG tõusis 10 punktiga põhiturniiri tabelis 36 võistkonna seas 22. kohale, nende edasipääs on nüüd tõenäoline. Manchester City on 8 punktiga 25. positsioonil. Play-off’i pääsevad 24 paremat ning City vajab viimases voorus Belgia tiimi Club Brügge vastu hädasti võitu. Brügge on 11 punktiga 20. positsioonil.