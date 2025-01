DELFI VIDEO MONTE CARLOST | Ott Tänak: kõige olulisem on rehvidega mitte puusse panna

Tänak oli kolmapäeva õhtul peetud testikatsel kiireim, aga tema sõnul ei saa sellest suuri järeldusi teha. „Testikatse oli väga lühike jupp teed, seal ei jõudnud väga pikalt sõita. Eks näis, mis ilm toob. Arvan, et lõpuks on kõige olulisem teema rehvidega mitte puusse panna ja aru saada, mida ja kus peab kasutama. See saab kindlasti väljakutse olema,“ rääkis Hyundai sõitja Delfi videointervjuus.

Osadel katsetel võib ilmselt näha ka teistsuguseid olusid. Vähem kui Monte Carlo rallil tavaliselt, aga siiski. „Liiga palju lund ei paista kuskilt tulevat. Katsetega tutvumise ajal oli siin ja seal lund, kõige rohkem võib-olla täna hommikul. Küll üsna vesisel kujul ja arvatavasti see sulab ära. Aga arvan, et mingitel hommikutel on „lootust“ mustale jääle. See on ehk isegi keerulisem kui lumi. Seda on raske märgata ja esisõitjatele paras peavalu,“ selgitas Tänak.