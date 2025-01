Keila KK ridades varju jäänud korvpallurid siirdusid esiliigasse

Kui uusi täiendusi ei tule, jätkab Keila KK lähiajal kaheksamehelise rotatsiooniga. Eestlastest on rivis Egert Haller, Ralf Sats, Sven Kaldre ja Kaspar Lootus ning välismaalastest Javeon Jones, Otas Iyekekpolor, Rinalds Timma ja Vitali Šimanski. Tagamees Patrik Peemot on jalatrauma tõttu pikemaks ajaks audis. Lisaks on nimekirjas Keila noormängijad, kelle roll on marginaalne.