Manchester City kapten lahkub klubist ja ühtlasi Inglismaalt

The Suni ja Romano andmetel on osapooled kokkuleppele jõudnud ja ametlik teadaanne peaks tulema õige pea. 34-aastase Walkeri laenuperiood kestab 12 kuud ning Itaalia klubil on võimalik tema mängijaõigused endale osta.

Lisaks on AC Milan nõus katma Walkeri palgakulud. Inglismaa koondise kaitsja teenib väidetavalt ligi 180 000 eurot nädalas.

„Diil on tehtud. Kyle tahab võimalikult ruttu Itaaliasse sõita, et kohustuslike asjadega ühele poole saada. Ta on tuleviku osas elevil ja ei jõua ära oodata, et AC Milani kuulsat särki kanda,“ ütles The Suni allikas.

Walker liitus Manchester Cityga 2017. aastal. Ta on klubi ridades võitnud kuus Inglismaa meistritiitlit, kahel korra FA karika ning korra UEFA Meistrite liiga.

Manchester City tänavune hooaeg on ebaõnnestumas. Inglismaa kõrgliigas ollakse viiendal kohal ja Meistrite liigas ähvardab neid piirdumine põhiturniiriga. Walker on Premier League’is tänavu pidanud 15 kohtumist. Kokku on ta kaheksa hooaja jooksul City särgis mänginud 319 korral ja löönud 6 väravat.

AC Milan on Itaalia kõrgliigas kaheksandal kohal, aga Meistrite liigas ollakse play-off’i kursil. Itaalia suurklubi jahtis ka Manchester Unitedi ründajat Marcus Rashfordi, aga kuna Serie A reeglite kohaselt võivad klubid ühe aasta jooksul palgata vaid ühe Suurbritannia jalgpalluri, jääb see tehing olemata.

